В Кондопоге десять пожарных тушили загоревшийся жилой дом

В Карелии серьезный пожар произошел в Кондопоге на улице Горького.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 4 января в 16:49 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского района (10 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: г. Кондопога, ул. М. Горького, д. 25.

Пожар удалось ликвидировать в 17:05. О пострадавших не сообщается.