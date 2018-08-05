В Кондопоге иномарка врезалась в столб

Водитель совершил на наезд на опору уличного освещения и получил травмы, сообщает ГИБДД Карелии.

Вчера, 4 августа, в Кондопоге в районе пересечения Медвежьегорского шоссе и Промышленного проезда произошло ДТП.

Водитель автомобиля Ниссан Альмера не справился с управлением и совершил наезд на опору уличного освещения. 28-летний автомобилист получил травмы и был госпитализирован, рассказали в ГИБДД Карелии.

По всем фактам ДТП проводятся проверки, обстоятельства выясняются.