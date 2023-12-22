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В Кондопоге объявили сбор средств для помощи девушке с инвалидностью, пострадавшей от пожара

Новости. Общество
13:30, 23 Декабря 2023

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Девушка осталась без крова и средств к существованию.

В Кондопоге сгорело жилье подопечной карельского благотворительного фонда «От сердца к сердцу» Яны Афанасьевой, сообщили в паблике фонда.

Девочка — выходец из детского дома, инвалид второй группы, трудоустроена в центре Территория преображения «Особенная красота».

Как рассказали в источнике, Яна осталась без крова и средств к существованию. Администрация Кондопоги выделила пострадавшей временное жилье, пока квартиру расчищают от копоти и гари, выносят сгоревший мусор.

«Объявляем сбор средств для помощи в ремонте и восстановлении квартиры по адресу: г. Кондопога ул. Заводская д. 13. Надеемся на добрые сердца в столь тяжелое время», — написали в группе.

Необходимы также вещи первой необходимости:

Одежда 42-44 р; обувь - 37р
Строительные материалы (обои, краска, напольное покрытие и все, что связано с ремонтными работами)
Бытовая техника (чайник, утюг, посуда, моющие средства)

Помощь можно приносить в центр "Особенная Красота" по адресу: г. Петрозаводск ул. Станционная 24, (с 10.00 до 19.00)

Помощь в г. Кондопога можно оставить в приходе по адресу:
ул. Бумажников 15, Сергею Кяппи, 8 953 535 1801 (в столярке)

Вопросы можно задать по номеру телефона 8 911 420 3014 (руководитель благотворительной организации https://vk.com/dimitrova_oxana)

Реквизиты и отчеты по сбору размещены в группе.

 

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