В Кондопоге орудует косолапый

Видеоролик опубликовали в одном из пабликов.
Медведя заметили около местного клуба в Кондопоге, сообщили в паблике Весь Петрозаводск.
В сообществе опубликовали видеоролик.
В сентябре месяце на пару с косолапым собирал бруснику. В основном он старася уходить от моих ягодных мест, плюс со мной была собака. Кто плохо знает лес и повадки зверя, лучше не рисковать, особенно если медведица с малышами или больной зверь
— поделился в комментариях один из местных.
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