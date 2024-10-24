В Кондопоге орудует косолапый

Видеоролик опубликовали в одном из пабликов.

Медведя заметили около местного клуба в Кондопоге, сообщили в паблике Весь Петрозаводск.

В сообществе опубликовали видеоролик.

В сентябре месяце на пару с косолапым собирал бруснику. В основном он старася уходить от моих ягодных мест, плюс со мной была собака. Кто плохо знает лес и повадки зверя, лучше не рисковать, особенно если медведица с малышами или больной зверь

— поделился в комментариях один из местных.