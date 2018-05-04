В Кондопоге пенсионерка взяла чужие деньги, забытые в банкомате

Пожилая жительница Карелии совершила кражу впервые и на старости лет стала фигуранткой уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопоги обратилась 37-летняя местная жительница, которая сообщила о пропаже 4 тысяч рублей.

Выяснилось, что некоторое время назад она зашла в офис банка, чтобы снять со счета карты необходимую сумму. Выполнив у банкомата все действия, женщина забрала карту и ушла, оставив банкноты в купюроприемнике. Спустя буквально несколько минут она вернулась, но денег уже не было. Обратившись к работникам банка, потерпевшая узнала, что транзакция выполнена успешно и деньги в банкомат не вернулись.

Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства исчезновения денег. Сразу же после того, как потерпевшая ушла из отделения офиса, к банкомату подошла женщина. Именно она, не предприняв никаких попыток к возврату денег, взяла их и поспешно покинула помещение.

Вскоре полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 67-летняя местная жительница, ранее не имевшая проблем законом. Она призналась в содеянном и возместила причиненный ущерб.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.