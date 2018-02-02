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Новости. Криминал
15:08, 02 Февраля 2018

В Кондопоге ветеринар присвоила деньги, отданные за лечение зверюшек

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В Кондопоге за хищения платы за оказанные услуги осуждена 26-летняя фельдшер-ветеринар, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что 26-летняя жительница Кондопоги, работая фельдшером Кондопожской ветеринарной станции в декабре 2016 года, временно исполняя обязанности начальника ветстанции, похитила более 15 тысяч рублей, полученных ранее фельдшером за оказание платных ветеринарных услуг.

Кроме того, фельдшер присвоила 9 тысяч рублей, переданных ей ветеринарным врачом. Как и в первом случае, деньги являлись платой за ветеринарные услуги и подлежали передаче в бухгалтерию учреждения.

В настоящее время она частично возместила ущерб от преступлений на сумму 19,2 тысячи рублей.

С учетом смягчающих обстоятельств и частичного возмещения ущерба суд назначил подсудимой наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, со штрафом в доход государства в размере 5 тысяч рублей.

Судом также удовлетворен гражданский иск ГБУ РК "Республиканская станция по борьбе с болезнями животных" о взыскании с осужденной не возмещенной суммы ущерба в размере 5 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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Комментарии

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кир
2018-02-02 16:53:36
Плейшнер, сюда, скорее. Тут рыба гниет, а не с головы. Таких очень много. Циник, почему они не боятся?
кир
2018-02-02 15:49:37
Кто может справиться с этим белым и пушистым, простым народом? Воровство в России носит тотальный, массовый характер.
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