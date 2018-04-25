В кондопожском баре избили человека

В баре в центре Кондопоги избили 39-летнего мужчину, сообщает отдел Росгвардии по Карелии.

Инцидент случился ночью 24 апреля. В баре, расположенном в центре Кондопоги, сработала тревожная сигнализация.

"На месте сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что между двумя посетителями возник конфликт, в результате которого пострадало лицо одного из участников", - отметили в Росгвардии.

39-летний пострадавший написал заявление на своего обидчика. Предполагаемый злоумышленник был задержан и передан полиции.