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Новости. Происшествия
17:40, 25 Апреля 2018

В кондопожском баре избили человека

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В баре в центре Кондопоги избили 39-летнего мужчину, сообщает отдел Росгвардии по Карелии.

Инцидент случился ночью 24 апреля. В баре, расположенном в центре Кондопоги, сработала тревожная сигнализация.

"На месте сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что между двумя посетителями возник конфликт, в результате которого пострадало лицо одного из участников", - отметили в Росгвардии.

39-летний пострадавший написал заявление на своего обидчика. Предполагаемый злоумышленник был задержан и передан полиции.

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