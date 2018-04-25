В кондопожском баре избили человека

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В баре в центре Кондопоги избили 39-летнего мужчину, сообщает отдел Росгвардии по Карелии.
Инцидент случился ночью 24 апреля. В баре, расположенном в центре Кондопоги, сработала тревожная сигнализация.
"На месте сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что между двумя посетителями возник конфликт, в результате которого пострадало лицо одного из участников", - отметили в Росгвардии.
39-летний пострадавший написал заявление на своего обидчика. Предполагаемый злоумышленник был задержан и передан полиции.
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