В Кондопожском городском суде будет назначен новый председатель

Председатель Кондопожского городского суда Александр Соколов уходит в отставку, и уже обсуждается кандидатура его преемника.

Соколов будет работать в должности председателя до 30 апреля.

"Я решил, что пора отдохнуть. После выхода в отставку, уже в начале мая отправлюсь на дачу в кондопожский район. Буду рыбачить, возиться в огороде, наслаждаться природой до глубокой осени", – прокомментиоровал свой уход Соколов.

Исполнять обязанности руководителя Кондопожского городского суда пока будет его заместитель Оксана Макарова. А новым председателем, по неофициальной информации из Верховного суда республики, может стать Сергей Зайков, сегодня возглавляющий Суоярвский районный суд.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".