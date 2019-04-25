В Кондопожском городском суде будет назначен новый председатель

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Председатель Кондопожского городского суда Александр Соколов уходит в отставку, и уже обсуждается кандидатура его преемника.
Соколов будет работать в должности председателя до 30 апреля.
"Я решил, что пора отдохнуть. После выхода в отставку, уже в начале мая отправлюсь на дачу в кондопожский район. Буду рыбачить, возиться в огороде, наслаждаться природой до глубокой осени", – прокомментиоровал свой уход Соколов.
Исполнять обязанности руководителя Кондопожского городского суда пока будет его заместитель Оксана Макарова. А новым председателем, по неофициальной информации из Верховного суда республики, может стать Сергей Зайков, сегодня возглавляющий Суоярвский районный суд.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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