890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Власти Петрозаводска объяснили, зачем вырезают асфальт на уже отремонтированных дорогах 6
15.07.2020 13:18
Врачи в Карелии не смогли спасти женщину, которую избил пьяный сын 1
15.07.2020 15:11
Еще 47 человек заболели коронавирусом в Карелии 1
Сегодня 08:48
Чиновники решили продлить россиянам возраст молодости 12
15.07.2020 16:17
Алексей Пивоваров снимает в Карелии сюжет о "деле Дмитриева" 24
15.07.2020 12:31
Роспотребнадзор назвал ситуацию с заболеваемости COVID-19 в Карелии напряженной 6
15.07.2020 14:00

В Кондопожском районе Карелии модернизировали ЛЭП 

Новости. Общество
10:52, 16 Июля 2020
фото: © АО "ПСК"
Загрузка...

АО "Прионежская сетевая компания" капитально отремонтировала линию электропередачи напряжением 6 кВ.

В рамках ремонтной программы на 2020 год при подготовке к работе энергообъектов Карелии в условиях низких температур АО "ПСК" произвело капитальный ремонт ЛЭП "поселок Гирвас – поселок Эльмус". В ходе ремонтных работ были установлены 59 новых опор и смонтирован новый провод на участке линии протяженностью 10,5 км.

Эльмус – поселок в составе Гирвасского сельского поселения Кондопожского района Республики Карелия. В настоящее время в Эльмусе проживает немногим менее 100 человек.

"Основной задачей Прионежской сетевой компании является повышение надежности энергоснабжения небольших населенных пунктов в республики. Мы работаем в том сегменте карельской отрасли энергетики, которая обеспечивает электроэнергией непосредственно потребителей", – пояснили в АО "ПСК".

Напомним, что в эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично Петрозаводска, включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.

К электросетям АО "ПСК" присоединено 35 224 потребителя – физических лиц, 4 607 – юридических лиц, 12 081 многоквартирных дома.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
12.07.2020, 12:04
Пассажиров с масками на подбородке продолжают ловить в общественном транспорте Петрозаводска
13.07.2020, 15:20
В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО)
14.07.2020, 19:40
Коммунисты собирают миллиард рублей, чтобы спасти от захвата совхоз им. Ленина (ВИДЕО)

Аналитика

13.07.2020 14:45
Обществоведение
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
Карельским реставраторам удалось собрать уникальную Варваринскую церковь XVII столетия, которая пять лет назад была раскатана на бревна и брошена в нескольких заонежских деревнях.
Дайте дышать 5
13.07.2020 12:54
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается" 1
10.07.2020 16:44
Родные люди 2
10.07.2020 13:57
Документ без подписи 10
09.07.2020 11:56
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2020 09:20
Без политики
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
Онлайн-сервисы становятся удобнее и все прочнее входят в нашу жизнь.
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»