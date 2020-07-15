В Кондопожском районе Карелии модернизировали ЛЭП 

АО "Прионежская сетевая компания" капитально отремонтировала линию электропередачи напряжением 6 кВ.

В рамках ремонтной программы на 2020 год при подготовке к работе энергообъектов Карелии в условиях низких температур АО "ПСК" произвело капитальный ремонт ЛЭП "поселок Гирвас – поселок Эльмус". В ходе ремонтных работ были установлены 59 новых опор и смонтирован новый провод на участке линии протяженностью 10,5 км.

Эльмус – поселок в составе Гирвасского сельского поселения Кондопожского района Республики Карелия. В настоящее время в Эльмусе проживает немногим менее 100 человек.

"Основной задачей Прионежской сетевой компании является повышение надежности энергоснабжения небольших населенных пунктов в республики. Мы работаем в том сегменте карельской отрасли энергетики, которая обеспечивает электроэнергией непосредственно потребителей", – пояснили в АО "ПСК".

Напомним, что в эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично Петрозаводска, включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.

К электросетям АО "ПСК" присоединено 35 224 потребителя – физических лиц, 4 607 – юридических лиц, 12 081 многоквартирных дома.