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Новости. Общество
10:07, 14 Октября 2019
фото: Столица на Онего

В Конституционном суде Карелии собрались десятки людей на слушание по иску об индексации ветеранских выплат

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Выплаты ветеранам труда не индексировались в Карелии почти 11 лет.

Десятки людей пришли утром 14 октября в Конституционный суд Карелии, где должно состояться рассмотрение иска о проверке на соответствие карельской Конституции одного из положений республиканского закона о социальной поддержке отдельных категорий граждан. С иском в суд обратилась группа жителей Карелии, в числе которых - руководитель общественной организации защиты прав граждан "Согласие" Елена Ильина, экс-депутат карельского парламента Галина Погудалова, бывший уполномоченный по правам человека в республике Александр Шарапов, журналист и блогер Татьяна Смирнова.

Напомним, закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан" монетизировал ряд льгот ветеранам труда Карелии, реабилитированным гражданам, пострадавшим от политических репрессий, участникам разминирования территории республики в послевоенные годы, а оспариваемое положение нормативно-правового акта предусматривает то, что индексация ежемесячных денежных выплат указанным в нем льготникам "производится в порядке, установленном законодательством". Однако, как отмечают истцы, республиканские власти до сих пор не утвердили порядок компенсации ЕДВ, а последний раз парламент Карелии увеличивал сумму выплаты в 2008 году.

"Это, действительно, уже ни в какие ворота, чтобы не индексировать ветеранские выплаты! Эта выплата дана людям за их заслуги, и мне не понятно такое отношение. У меня складывается ощущение, что людей не видят, а видят только цифры бюджета - где сэкономить и урезать", - заявила "Столице на Онего" депутат горсовета Петрозаводска от КПРФ Галина Васильева, которая тоже пришла в Конституционный суд Карелии, чтобы поддержать истцов.

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Комментарии

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zanoza
2019-10-14 10:58:46
Обитатели террариума проснулись, зашипели на обделённых льготников :)
кир
2019-10-14 10:46:59
Не надо индексировать. Каждый раз на кассе в гипермаркете выкладывают сотни и тысячи рублей. Что за каста такая?
zanoza
2019-10-14 10:41:55
Лучшего способа как сэкономить бюджетные средства не нашлось, чем экономить на ветеранах и пенсионерах. О люди, о нравы! Не осталось ничего святого.
nae
2019-10-14 10:56:59
zanoza, ну почему же не нашли? Уже готовятся детские пособия не выплачивать.
новый
2019-10-14 10:38:58
Зачинщиков смуты - в базу данных.
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