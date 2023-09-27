В конце сентября юристы поработают бесплатно на жителей Карелии

29 сентября в республике пройдет всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи.

Карельское региональное отделение «Ассоциации юристов России» совместно с юридическим

сообществом проводит всероссийский единый день бесплатной юридической помощи, сообщиил в ЦИКе республики.



Прием пройдет в очном и дистанционном формате 29 сентября в течение всего рабочего дня, с 9.00 до 18.00.



В качестве консультантов выступят известные юристы республики, представители адвокатуры и нотариата, преподаватели и студенты старших курсов юридических вузов.



Места проведения:



- карельский филиал российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте России по адресу: улица Чапаева, 6-А, кабинет № 207, info@krl.ranepa.ru;



- филиал Северного института ФГБОУ ВО «Всероссийский

государственный университет юстиции», sfrpa10@mail.ru, улица Онежской флотилии, 51, аудитория № 10;



- институт экономики и права ПетрГУ (Юридическая клиника ПетрГУ), направлять вопросы в письменном виде по адресу электронной почты: lawhelp@petrsu.ru;



- региональная общественная приемная председателя партии

«Единая Россия» в Карелии, улица

Фридриха Энгельса, 4, 8 (814-2) 773-116, op@karel.er.ru;



- управление министерства юстиции РФ по республике, улица

Красная, 33, 8 (814-2) 769-506, ru10@minjust.ru;



- кабинет уполномоченного по правам человека Л.Д. Бойченко, Фридриха Энгельса, 4, 8 (814-2) 765-792, 8 (814-2) 781-062, ombudsman.karelia@govrk.bizml.ru;



- коллегия адвокатов «Закатов и Партнеры», Свердлова, 26, офис № 3, 8 (814-2) 774-696, zakatov@zakon-zp.ru;



- карельская коллегия адвокатов «Советник», Красная, 28, офис № 4, 8 911-430-27-20, 8 911-666-57 -77, konstantinadvokat@gmail.com.