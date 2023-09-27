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В конце сентября юристы поработают бесплатно на жителей Карелии

Новости. Общество
07:20, 28 Сентября 2023
фото: © ЦИК Карелии

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29 сентября в республике пройдет всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи.

Карельское региональное отделение «Ассоциации юристов России» совместно с юридическим
сообществом проводит всероссийский единый день бесплатной юридической помощи, сообщиил в ЦИКе республики.

Прием пройдет в очном и дистанционном формате 29 сентября в течение всего рабочего дня, с 9.00 до 18.00.

В качестве консультантов выступят известные юристы республики, представители адвокатуры и нотариата, преподаватели и студенты старших курсов юридических вузов.

Места проведения:

- карельский филиал российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте России   по адресу: улица Чапаева, 6-А, кабинет № 207, info@krl.ranepa.ru;

- филиал Северного института ФГБОУ ВО «Всероссийский
государственный университет юстиции», sfrpa10@mail.ru, улица Онежской флотилии, 51, аудитория № 10;

- институт экономики и права ПетрГУ (Юридическая клиника ПетрГУ), направлять вопросы в письменном виде по адресу электронной почты: lawhelp@petrsu.ru;

- региональная общественная приемная председателя партии
«Единая Россия» в Карелии, улица
Фридриха Энгельса, 4, 8 (814-2) 773-116, op@karel.er.ru;

- управление министерства юстиции РФ по республике, улица
Красная, 33, 8 (814-2) 769-506, ru10@minjust.ru;

- кабинет уполномоченного по правам человека Л.Д. Бойченко, Фридриха Энгельса, 4, 8 (814-2) 765-792, 8 (814-2) 781-062, ombudsman.karelia@govrk.bizml.ru;

- коллегия адвокатов «Закатов и Партнеры», Свердлова, 26, офис № 3, 8 (814-2) 774-696, zakatov@zakon-zp.ru;

- карельская коллегия адвокатов «Советник», Красная, 28, офис № 4, 8 911-430-27-20, 8 911-666-57 -77, konstantinadvokat@gmail.com.

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