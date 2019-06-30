В Косалме продается по-настоящему уникальный земельный участок за 10 млн рублей

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Уникальная красота с нетронутой карельской природой обуславливается расположением на перешейке между озёрами Кончезеро и Укшезеро, вдоль искусственного протока.
Косалма находится в чрезвычайно живописной местности, среди скал и озер, неподалёку от горы Сампо.
Земельный участок располагается на автодороге Петрозаводск – Марциальные Воды, что обеспечивает доступность подъездных путей круглый год. Однако при этом имеется небольшой отступ от трассы, что создаёт дополнительный комфорт и обеспечивает безопасность. Сейчас на всём участке трассы проходит капитальный ремонт.
Собственная береговая линия сделана из песчано-гравийной смеси и укреплена сооружением из габионов.
На территории имеется монолитная конструкция дома на 240 кв м по индивидуальному архитектурному проекту (архитектор и автор проекта Лялько И.Е.).
Общая площадь участка: 1,3 тысячи кв м.
Разрешенное использование: ИЖС
Коммуникации: электричество, дорога, вода, интернет.
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Это идеальное место для осуществления самых смелых архитектурных решений и строительства дома мечты.
Адрес: Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, деревня Косалма. Расстояние до города –33 км.
Стоимость участка – 10 млн рублей.
За информацией обращаться по телефону: +7 (911) 662-81-31 (Виталий).
Посредников и агенства просьба не беспокоить.
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