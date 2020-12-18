В Костомукше игрушки и цветы появились на месте гибели восьмилетней девочки, попавшей под трактор

Жители города горняков почтили память маленькой девочки, которая погибла под колесами трактора.

В паблике "Беседка в Костомукше Товарной" опубликовали пост, посвященный ребенку, погибшему в ДТП 17 декабря.

"17 декабря недалеко от перекрестка улиц Ленина и Антикайнена в результате ДТП погибла восьмилетняя девочка. К месту трагедии костомукшане несут игрушки, цветы и зажигают свечи. Берегите своих детей!" - пишут в паблике.

Напомним, днем 17 декабря мужчина, управляя трактором и производя расчистку улиц от снега в городе Костомукша, при движении задним ходом совершил наезд на 8-летнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Возбуждено уголовное дело в отношении тракториста, подозреваемого в "причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.