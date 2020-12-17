Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Еще три жителя Петрозаводска стали жертвами коронавируса 1
Сегодня 09:14
Биатлонистка из Петрозаводска показала высокий результат на Всероссийских соревнованиях 6
17.12.2020 18:40
Пять автомобилей столкнулись в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 1
Сегодня 08:05
Путин пообещал выплатить семьям с детьми по 5 тысяч рублей к Новому году 13
17.12.2020 20:40
Путин высказался по поводу скандального видео Дзюбы 7
17.12.2020 23:30
Цена на торгах за дачный участок в Карелии возросла в 260 раз 8
Сегодня 07:25
Глава Карелии сегодня ввел новые ограничения из-за коронавируса 7
17.12.2020 19:47

Водителю трактора, насмерть задавившего ребенка в Костомукше, грозит три года тюрьмы

Новости. Общество
13:10, 18 Декабря 2020
фото: © кадр из видео
Загрузка...

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели 8-милетней девочки под колесами трактора в Костомукше.

Следственным отделом по городу Костомукша Следкома Карелии возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в "причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Напомним, трагедия произошла 17 декабря по Костомукше. По версии следствия, подозреваемый, управляя трактором и производя расчистку улиц от снега в городе горняков, при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и допустил наезд на 8-летнюю девочку. От полученных травм ребенок умер на месте происшествия.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет, уточнили в ведомстве.

Напомним, момент смертельного ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Алексей84
2020-12-18 14:38:00
Между прочим, если просмотреть видео за несколько минут до произошедшего, то видно, что ребёнок издалека бежал за этим трактором, а какая-то женщина (скорее всего, родственница) шла по другой стороне дороге параллельно движению ребёнка. Потом эта женщина замахала руками и резко побежала к трактору.

Почему женщина оставила это чадо без присмотра? Почему ребёнок не знал элементарные Правила дорожного движения? Есть много вопросов НЕ к трактористу, а именно к родителям девочки.
тетка
2020-12-18 14:21:56
Всего три года за смерть ребенка? Как же дешево наше государство оценивает жизнь людей.
sergo
2020-12-18 14:39:43
тетка, а если Вы будете сдавать задом на автомобиле во дворе и под Ваш автомобиль так же залезет ребенок, насколько бы Вы предложили Вас посадить за его смерть?
кир
2020-12-18 13:41:02
Смерть за смерть.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.12.2020, 12:33
"Не так, как обычно": Парфенчиков ввел новые ограничения в Карелии на период новогодних праздников
17.12.2020, 16:33
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО)
13.12.2020, 20:45
Грузовой поезд сошел с рельсов в Карелии (СРОЧНО)
16.12.2020, 10:25
Минтруд запретил переносить рабочий день 31 декабря на субботу
12.12.2020, 16:34
У прессы возник закономерный вопрос, на что ушли деньги гранта, выделенные бутафорскому концлагерю в Карелии
13.12.2020, 13:53
В Петрозаводске жители Кукковки вышли на митинг с требованием не затягивать строительство поликлиники у них в микрорайоне

Аналитика

Сегодня 10:17
Капитал
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
Подписка на периодическую прессу от Почты России: ответы на все важные вопросы
Сегодня 10:15
В чем обвиняют директора петрозаводского МУП "Мемориал" 6
16.12.2020 12:05
Вместо локдауна 3
15.12.2020 14:45
"Город у воды": второй сезон 2
15.12.2020 10:00
Вся аналитика

Чтиво

17.12.2020 10:42
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
"Немножечко не успели" 9
17.12.2020 10:40
Масочный рейд: проверка ТРЦ "Тетрис" на ковидоустойчивость
15.12.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»