Водителю трактора, насмерть задавившего ребенка в Костомукше, грозит три года тюрьмы

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели 8-милетней девочки под колесами трактора в Костомукше.

Следственным отделом по городу Костомукша Следкома Карелии возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в "причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Напомним, трагедия произошла 17 декабря по Костомукше. По версии следствия, подозреваемый, управляя трактором и производя расчистку улиц от снега в городе горняков, при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и допустил наезд на 8-летнюю девочку. От полученных травм ребенок умер на месте происшествия.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет, уточнили в ведомстве.

Напомним, момент смертельного ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения.