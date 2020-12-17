Следователи начали проверку по факту гибели маленькой девочки под колесами трактора в Костомукше

В Костомукше проводится доследственная проверка по факту гибели ребенка, сообщил в Следкоме Карелии.

Установлено, что в днем 17 декабря мужчина, управляя трактором и производя расчистку улиц от снега в городе Костомукша, при движении задним ходом совершил наезд на 8-летнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, момент смертельного ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения.