Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
16:11, 27 Июля 2018

В Костомукше мужчина перечислил мошеннику 50 тысяч, приняв его за знакомого

По теме

Отдых в компании двух женщин обошелся жителю Карелии в четверть миллиона
27.07.18 17:20
В центре Петрозаводска обокрали хостел, появились фото подозреваемого
27.07.18 11:59
Житель Карелии снял деньги с карты друга и получил штраф
27.07.18 10:00
Все новости
Загрузка...

Полицейские проверяют информацию об однотипных фактах мошенничества, жертвами которых стали жители трех районов Карелии. Незнакомцам они перечислили в общей сложности 140 тысяч рублей.

Жителю Костомукши, рассказали в МВД Карелии, позвонили с неизвестного номера. Мужчина попытался узнать звонившего по голосу и назвал имя одного из знакомых, чем злоумышленник, судя по всему, воспользовался.

"Во время разговора звонивший сообщил, что собирается посетить Карелию. Спустя несколько дней он вновь позвонил костомукшанину и рассказал, что во время поездки задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы за серьезное нарушение правил дорожного движения. Чтобы избежать ответственности он якобы должен заплатить полицейским значительную сумму, которой у него нет. Деньги он обещал вернуть при встрече", - отметили в министерстве.

В итоге доверчивый костомукшанин перевел на чужой банковский счет 50 тысяч рублей.

"После этого мужчина позвонил своему знакомому и только тогда узнал, что тот никуда не выезжал и никаких денег не просил. Выяснив это, мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и сообщил о случившемся в полицию", - рассказали в МВД.  

Оказавшись в похожей ситуации, житель Сортавальского района перечислил мошенникам за мнимое освобождение знакомого от ответственности 60 тысяч рублей.

А жительница Питкярантского района лишилась денег после того, как согласилась помочь соседу.

"Выяснилось, что ему позвонил знакомый и сообщил, что оказался в непростой ситуации на дороге и ему срочно нужны деньги. Жители деревни заподозрили, что попались на крючок мошенников лишь после того, как перечислили незнакомцу 30000 рублей и он вновь обратился к ним за финансовой помощью", - сообщили в ведомстве.

По теме

Отдых в компании двух женщин обошелся жителю Карелии в четверть миллиона
27.07.18 17:20
В центре Петрозаводска обокрали хостел, появились фото подозреваемого
27.07.18 11:59
Житель Карелии снял деньги с карты друга и получил штраф
27.07.18 10:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2018-07-27 16:43:21
Без лоха и жизнь плоха.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2018, 12:36
ВИДЕО: Убийство мужчины в Петрозаводске произошло под носом наряда ГИБДД
24.07.2018, 09:17
Тела молодых супругов подняли со дна Янисъярви
23.07.2018, 09:03
Супруги утонули на озере в Карелии
23.07.2018, 16:50
Жителей Карелии предупредили о приближающейся аномальной жаре
24.07.2018, 09:17
В Петрозаводске опечатаны помещения роддома и гинекологии на Луначарского
22.07.2018, 16:40
Дмитрий Медведев постит в соцсети фото из Карелии

Аналитика

26.07.2018 16:40
Обществоведение
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
Молодые сотрудники рассказали о преимуществах работы на предприятии.
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
"Карельская жемчужина" может уехать в пустыню 4
23.07.2018 12:49
"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
23.07.2018 12:26
Мечты Федермессера: Кондопога между прошлым и будущим 1
23.07.2018 10:20
Вся аналитика

Чтиво

26.07.2018 12:09
Частная жизнь
Погорельцы 1
Как на самом деле живут петрозаводчане, потерявшие все на пожаре.
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
19.07.2018 14:17
"Полюбил за звезданутость" 9
13.07.2018 13:29
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»