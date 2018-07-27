В Костомукше мужчина перечислил мошеннику 50 тысяч, приняв его за знакомого

Полицейские проверяют информацию об однотипных фактах мошенничества, жертвами которых стали жители трех районов Карелии. Незнакомцам они перечислили в общей сложности 140 тысяч рублей.

Жителю Костомукши, рассказали в МВД Карелии, позвонили с неизвестного номера. Мужчина попытался узнать звонившего по голосу и назвал имя одного из знакомых, чем злоумышленник, судя по всему, воспользовался.

"Во время разговора звонивший сообщил, что собирается посетить Карелию. Спустя несколько дней он вновь позвонил костомукшанину и рассказал, что во время поездки задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы за серьезное нарушение правил дорожного движения. Чтобы избежать ответственности он якобы должен заплатить полицейским значительную сумму, которой у него нет. Деньги он обещал вернуть при встрече", - отметили в министерстве.

В итоге доверчивый костомукшанин перевел на чужой банковский счет 50 тысяч рублей.

"После этого мужчина позвонил своему знакомому и только тогда узнал, что тот никуда не выезжал и никаких денег не просил. Выяснив это, мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и сообщил о случившемся в полицию", - рассказали в МВД.

Оказавшись в похожей ситуации, житель Сортавальского района перечислил мошенникам за мнимое освобождение знакомого от ответственности 60 тысяч рублей.

А жительница Питкярантского района лишилась денег после того, как согласилась помочь соседу.

"Выяснилось, что ему позвонил знакомый и сообщил, что оказался в непростой ситуации на дороге и ему срочно нужны деньги. Жители деревни заподозрили, что попались на крючок мошенников лишь после того, как перечислили незнакомцу 30000 рублей и он вновь обратился к ним за финансовой помощью", - сообщили в ведомстве.