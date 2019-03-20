В Костомукше откроется центр амбулаторной онкологической помощи

Центр амбулаторной онкологической помощи планируется создать в Костомукше на базе межрайонной больницы № 1.

Как сообщили в карельском правительстве, Центр амбулаторной онкологической помощи планируют открыть на базе межрайонной больницы №1 "города горняков", где на днях специалисты Республиканского онкологического диспансера впервые прооперировали пациентов.

В рамках выездной деятельности Республиканского онкологического диспансера бригада врачей-онкологов прооперировала жителей Костомукши и Муезерского района. Шесть операций проведены совместно с хирургами и гинекологами межрайонной больницы № 1.

С врачами межрайонной больницы петрозаводские коллеги обсудили новые методики лечения в онкологии и вопросы маршрутизации пациентов с подозрением на опухоль с учётом географического расположения Костомукши. Пациенты и их близкие могли получить консультации медицинского психолога.

Главный врач онкодиспансера Ерванд Хидишян, главный онколог Карелии Александр Романов и главный врач межрайонной больницы №1 Евгений Шубин провели встречу с мемстными депутатами, а также с главой Костомукши Анной Бендиковой. В ходе встречи речь шла о создании на базе межрайонной больницы №1 центра амбулаторной онкологической помощи.

Центр амбулаторной онкологической помощи планируется организовать также на базе Сегежской и Сортавальской центральных районных больниц.