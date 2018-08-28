В Костомукше сотрудник магазина совершил преступление на рабочем месте

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В городе горняков полицейские выяснили, кто крадет товары из магазина, сообщили в МВД Карелии.
Работники администрации одного из сетевых магазинов города горняков сообщили в полицию о том, что в торговом заведении происходят кражи товаров. При этом службой охраны не были выявлены случаи их несанкционированного выноса покупателями. Причиненный ущерб составил семь тысяч рублей.
Сотрудники полиции определили круг лиц, которые могли бы быть причастны к краже. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что хищение товаров в течение месяца совершал один из работников магазина.
Мужчина стал фигурантом уголовного дела.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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