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В ковид-центре Петрозаводска скончался прославленный карельский футболист

Новости. Общество
14:47, 02 Ноября 2020
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Советский футболист, нападающий, ветеран карельского футбола Поташев Борис Иванович скончался от коронавируса на 73 году жизни.

Как стало известно, 1 ноября в госпитале для ветеранов от СOVID-19 скончался Поташев Борис Иванович.

Борис Иванович Поташёв родился в 1947 году. Советский футболист, нападающий, ветеран карельского футбола. В 1970 году выступал за московский ЦСКА, который в том сезоне стал чемпионом СССР. Привлекался на товарищеские матчи сборной РСФСР.

Карьеру начал в петрозаводском "Онежце" в 1965 году. Впоследствии выступал за ульяновскую "Волгу", хабаровский СКА. В 1970 году был приглашён в московский ЦСКА, где играл за дубль, а также провёл 4 матча за первую команду, выигравшую в том году золотые медали. В 1971 году вернулся в Петрозаводск, где продолжил выступления за родную команду, к тому времени переименованную в "Спартак". В 1973 году, после расформирования "Спартака", выступал за мурманский "Север".

Всю жизнь, за исключением футбольной карьеры, Борис Поташев работал на петрозаводском автотранспортном предприятии "Автоколонна 1126". Фубольный клуб предприятия является многократным чемпионом Карелии и Петрозаводска, многократным обладателем кубка Карелии.

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Комментарии

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zanoza
2020-11-02 15:29:27
Светлая ему память! Мои соболезнования родным.
Оксана
2020-11-02 15:05:16
Он не один из многих, он легенда нашего города!!!
кир
2020-11-02 15:03:44
Перед смертью все равны.
протестанутый
2020-11-02 14:54:12
К чему этот пафос ? Просто умер. Один из многих.
Os
2020-11-02 15:25:42
Для Карелии знаковая фигура, не так и много футболистов игравших в высших дивизионах. Тем более, что в то время футболисты не только играли в футбол, но и трудились на пользу народного хозяйства.
Гость
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