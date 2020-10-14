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В ковидных стационарах в Карелии развернуты дополнительные койки

Новости. Общество
12:15, 15 Октября 2020
фото: © Илья Тимин
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Свободных коек для больных коронавирусом в учреждениях здравоохранения республики осталось 42 процента.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в "ВКонтакте" прокомментировал резкий рост заболеваемости COVID-19 за минувшие сутки.

"Сегодня мы сообщаем о 121 инфицированном коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки. Еще вчера эта цифра была на 41 меньше. Такие пики и колебания в статистике подтверждают ее достоверность. Мы не усредняем данных", – пишет Охлопков.

По его словам, в ковидных стационарах развернуты дополнительные койки. Процент свободных коек – 42,8.

"Рост количества ковид-положительных за сутки призывает: соблюдайте меры профилактики! Простое мытье рук, ношение масок, соблюдение социальной дистанции – способ не только себя защитить, но и остановить распространение инфекции. Настоятельно рекомендую ограничить контакты", – пишет глава Минздрава Карелии.

Ранее Минздрав Карелии назвал число медиков, заболевших коронавирусом на работе.

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