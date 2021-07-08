В Краснодарском крае обяжут пройти вакцинацию всех непривитых туристов

Глава Краснодарского края заявил об обязательной вакцинации всех прибывающих на отдых туристов в трехдневный срок.

Не привитые от коронавируса туристы, которые в августе будут приезжать в Краснодарский край, должны будут вакцинироваться на месте в течение трех дней, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Об этом пишет РБК.

«С 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения», — сказал глава Краснодарского края.