В Кремле не собираются присоединять Донбасс к России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на призыв Маргариты Симоньян "забрать Донбасс домой".

У Кремля нет планов по присоединению Донбасса к России. Как сообщило РБК, об этом заявил 29 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя выступление главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян на форуме "Русский Донбасс", который прошел накануне в Донецке. На форуме Симоньян призвала Россию "забрать Донбасс домой".

"Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит", - сказал Дмитрий Песков.