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В Кремле не собираются присоединять Донбасс к России

Новости. Политика
20:40, 29 Января 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на призыв Маргариты Симоньян "забрать Донбасс домой".

У Кремля нет планов по присоединению Донбасса к России. Как сообщило РБК, об этом заявил 29 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя выступление главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян на форуме "Русский Донбасс", который прошел накануне в Донецке. На форуме Симоньян призвала Россию "забрать Донбасс домой".

"Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит", - сказал Дмитрий Песков.

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Комментарии

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Off
2021-01-29 21:19:11
Они там в Кремле , конечно отмороженные ..но брать "Дамбас" с нагрузкой в виде санкций не хотят .
Хотя боброедку понять можно ,хотят отвлечь народ ,от внутренних проблем , очередной войнушкой .
Гость
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