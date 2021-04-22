С 2012 года количество покидающих страну ученых выросло в пять раз.

В Кремле не видят трагедии в отъезде ученых из России. Как сообщило РБК, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это вопросом конкурентной среды и миграции. «Какие-то ученые уезжают, какие-то возвращаются, – сказал Песков. – Это такой двусторонний процесс, он абсолютно нормальный, и ничего трагичного в этой ситуации нет».

Как отметил пресс-секретарь главы государства, ученые – «абсолютно свободные люди и работают в тех местах, где наиболее интересные проекты реализуются и создаются наиболее комфортные условия». Между тем, по данным Российской академии наук, количество ученых и высококвалифицированных специалистов, которые уезжают из России, с 2012 года выросло в пять раз. Если в 2012 году уехавших за рубеж было 14 тысяч, то сейчас их число выросло до 70 тысяч.