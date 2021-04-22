Реклама на сайте
Прислать новость
Прокуратура проводит проверку из-за упавшего вниз головой рабочего в центре Петрозаводска 5
Сегодня 16:59
Умер экс-мэр Сегежи, чей сын арестован за смертельное падение льдины в Петрозаводске 9
Сегодня 09:18
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО) 4
Сегодня 13:28
В Петербурге арестовали обвиняемого в мошенничестве экс-начальника Управления МЧС Карелии 1
Сегодня 09:42
ГИБДД Карелии рассказали подробности страшной аварии, унесшей жизни трех человек (ФОТО)
Сегодня 13:58
Фитнес-инструктор, обвиняемый в сексуальном насилии, предстал перед судом в Карелии 2
Сегодня 06:40
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+) 8
Сегодня 14:45

В Кремле не видят трагедии в отъезде ученых из России

Новости. Экономика
22:00, 22 Апреля 2021
фото: © freepik.com
Загрузка...

С 2012 года количество покидающих страну ученых выросло в пять раз.

В Кремле не видят трагедии в отъезде ученых из России. Как сообщило РБК, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это вопросом конкурентной среды и миграции. «Какие-то ученые уезжают, какие-то возвращаются, – сказал Песков. – Это такой двусторонний процесс, он абсолютно нормальный, и ничего трагичного в этой ситуации нет».

Как отметил пресс-секретарь главы государства, ученые – «абсолютно свободные люди и работают в тех местах, где наиболее интересные проекты реализуются и создаются наиболее комфортные условия». Между тем, по данным Российской академии наук, количество ученых и высококвалифицированных специалистов, которые уезжают из России, с 2012 года выросло в пять раз. Если в 2012 году уехавших за рубеж было 14 тысяч, то сейчас их число выросло до 70 тысяч.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
16.04.2021, 15:58
На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
16.04.2021, 12:41
РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
16.04.2021, 16:30
В Карелии трагически погиб ветеран службы УФСИН

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»