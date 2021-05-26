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В Кремле объяснили регулирование интернета критической ситуацией

Новости. Общество
20:40, 26 Мая 2021
фото: © Денис Вышинский / ТАСС

В администрации президента РФ считают, что российские меры ничуть не жестче, чем в других странах.

Начальник управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева объяснила на заседании коллегии Роскомнадзора, почему российские власти были вынуждены регулировать интернет-среду. По словам Матвеевой, ситуация в интернете стала критической.

Как отмечает РБК, руководитель профильного управления президентской администрации считает, что российские меры ничуть не жестче, чем в других странах. Согласно данным, которые привела Татьяна Матвеева, в среднем россияне проводят в интернете более семи часов в день, причем около 40% из них сталкиваются с агрессией в Сети. Из них 20% отвечают агрессией на агрессию. Если в интернете доминирует токсичная информация, в том числе агрессивная, это приводит «к некоторому увеличению агрессивности», в том числе в офлайне, полагает Матвеева.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-05-26 20:56:54
Да не с интернетом у нас критическая ситуация, а с экономикой. Давайте уже не не подменять проблемы , а решать их.
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