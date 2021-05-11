В Кремле ответили на вопрос о возможности отгула после вакцинации

Федеральные власти предложили разобраться с этим вопросам руководителям регионов.

Решений о предоставлении отгула после вакцинации от COVID-19 на федеральном уровне в РФ не принималось, в планах такого нет, но губернаторы вправе делать это самостоятельно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Губернатор волен выступать с такими инициативами, это в рамках полномочий губернатора, но каких-то общих федеральных решений на этот счет не принималось и в планах такого нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не планируется ли распространить региональную инициативу об отгуле после вакцинации на всю страну.