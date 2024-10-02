В городе Лахденпохья электроснабжение восстановлено, без света остаются еще четыре поселка

Городская водонапорная станция подключена.

Как сообщили в госпаблике Лахденпохского района, в городе Лахденпохья, в посёлках Мийнала, Ихала, Сорола, Раухала электроснабжение восстановлено.



Остаются без э/э посёлки Вялимяки, Костамоярви, частично Эстерло и Элисенваара. Ремонтные бригады продолжают работать.



Городская ВНС подключена, идёт наполнение системы.

В посёлке Ихала на ВНС началась подача э/э, запускают систему.

Ранее сообщали, что в Лахденпохья, пос. Мийнала и пос Ихала без электроснабжения.