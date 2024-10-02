В городе Лахденпохья электроснабжение восстановлено, без света остаются еще четыре поселка

Городская водонапорная станция подключена.
Как сообщили в госпаблике а, в городе Лахденпохья, в посёлках Мийнала, Ихала, Сорола, Раухала электроснабжение восстановлено.
Остаются без э/э посёлки Вялимяки, Костамоярви, частично Эстерло и Элисенваара. Ремонтные бригады продолжают работать.
Городская ВНС подключена, идёт наполнение системы.
В посёлке Ихала на ВНС началась подача э/э, запускают систему.
Ранее сообщали, что в Лахденпохья, пос. Мийнала и пос Ихала без электроснабжения.
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