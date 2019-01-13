В Лаппеенранта обнаружен заразный легочный туберкулез у студента

По оценкам органов здравоохранения, заражению подвергались около 50 человек.

У студента технического отделения Сайменского университета прикладных наук, расположенного в Лаппеенранта и Иматра, обнаружили заразную форму легочного туберкулеза, пишет Yle.

Органы здравоохранения принимают меры по выявлению других возможных заражений, чтобы вовремя остановить распространение туберкулеза.

Студентов и сотрудников университета, подвергавшихся риску заражения в период с начала сентября по 11 декабря 2018 года, уже пригласили на медицинское обследование. По оценкам, риску заражения подвергались около 50 человек.

В Финляндии в год насчитывается около 200 случаев туберкулеза, из них лишь треть – высоко заразного типа.

В Южной Карелии случаев туберкулеза бывает от 6 до 8 в год.