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В Ленобласти 17-метровое судно "остановит" движение на "Коле"

Новости. Общество
18:20, 05 Августа 2020
фото: © РИА Новости / Константин Чалабов
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Федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют 6 августа в связи с разводкой моста через Свирь, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В четверг, 6 августа, в течение 45 минут на трассе "Кола" в Ленинградской области будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"В период с 15.00 до 15.45 для прохода вверх по реке судна "Нереис" с максимальным высотным габаритом 17 метров представителями подрядной организации ООО "ЕвроТрансСтрой" по согласованию с ФБУ "Администрация "Волго-Балт" будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

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