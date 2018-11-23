В лобовом столкновении на дороге в Карелии пострадали три человека

В Медвежьегорском районе водитель выехал на "встречку", где был запрещен обгон, и совершил ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии

В минувший четверг 22 ноября в 16.50 в Медвежьегорске, на 628 км автодороги А-119 "Вологда-Медвежьегорск", 25-летний водитель (житель Вологодской области), управляя автомобилем Ford Mondeo в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещен" выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с встречным автомобилем Nissan X-Trail.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель автомобиля Ford и 59-летний водитель автомобиля Nissan были доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи, 33-летней пассажирке Ford медицинская помощь оказана на месте.