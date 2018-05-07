В Лоухском районе Карелии энергетики заканчивают ремонт крупной ЛЭП

АО "Прионежская сетевая компания" подрядным способом ведет ремонт ЛЭП в поселке Пяозерском.

Во втором квартале 2018 года в рамках утвержденной правительством Карелии "Ремонтной программы", АО "ПСК" модернизирует линию электропередачи напряжением 10 кВ в приграничном с Финляндией поселке Пяозерский.

"Мы заменим на ЛЭП опоры и смонтируем новый провод протяженностью четыре километра", - пояснили в Прионежской сетевой компании. – "Ведущийся ремонт значительно повысит качество подаваемой потребителям электроэнергии в Пяозерском и местечке Тунгозеро".

Ремонт на ЛЭП энергетики планируют закончить в конце мая.

Основной вид деятельности АО "Прионежская сетевая компания" - передача и распределение электрической энергии потребителям.

Также компания занимается эксплуатацией, ремонтом, реконструкцией и развитием электрических сетей в республике Карелия, производством электрической энергии (дизельной генерацией) в территориально обособленных сетях в п. Реболы, Валдай, д. Полга, Вожмозеро, Кимоваара, Линдозеро, Юстозеро и Войница и осуществляет технологическое присоединение к обслуживаемым электросетям.

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.