В Лоухском районе женщина дважды ударила супруга ножом в живот

Расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство.

Следователи Беломорского межрайонного отдела расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 50-летней жительницы поселка Лоухи по признакам покушения на убийство.

По данным следствия, вечером 12 января 2024 года обвиняемая, распивая спиртное вместе со своим 44-летним супругом в квартире дома по улице Советской в Лоухи, в ходе внезапно возникшей ссоры схватила нож и дважды ударила им потерпевшего в область живота.

Как рассказали в источнике, преступные действия злоумышленницы не были доведены до конца, поскольку потерпевшему удалось схватить нож за лезвие и выхватить его из рук супруги.

Мужчина позвонил своему сыну, который приехал к родителям и вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие медики остановили кровотечение и госпитализировали потерпевшего в больницу.

Допрошенная в ходе предварительного следствия обвиняемая подтвердила обстоятельства произошедшего. В настоящее время установливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы.