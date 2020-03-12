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В магазинах Финляндии опустели полки с туалетной бумагой (ФОТО)

Новости. Общество
16:29, 13 Марта 2020
фото: ©Столица на Онего
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Причиной повышенного покупательского спроса стала эпидемия коронавируса.

В магазинах Финляндии опустели полки с туалетной бумагой и другими товарами повседневного спроса. Причиной повышенного покупательского спроса стала эпидемия коронавируса.

Вот такие фото из финского супермаркета в редакцию «Столицы на Онего» прислал один из бывших жителей Петрозаводска. По его словам, финны сметают с прилавков почти все.

Количество заболевших исчисляется десятками человек. В стране отменены массовые мероприятия, а возвращающихся из-за границы граждан отправляют на двухнедельный домашний карантин.  

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-03-13 17:00:43
Памперсы тоже скупать надо. И вообще повысить цены и больше двух штук в руки не давать. Завтра бабки в магните создадут ажиотаж. Они знают толк в очередях и талонах - вспомнят молодость и комсомол. Опять меня поколотят за то что без очереди полезу.
Гость
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