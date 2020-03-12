В магазинах Финляндии опустели полки с туалетной бумагой (ФОТО)

Причиной повышенного покупательского спроса стала эпидемия коронавируса.

В магазинах Финляндии опустели полки с туалетной бумагой и другими товарами повседневного спроса. Причиной повышенного покупательского спроса стала эпидемия коронавируса.

Вот такие фото из финского супермаркета в редакцию «Столицы на Онего» прислал один из бывших жителей Петрозаводска. По его словам, финны сметают с прилавков почти все.

Количество заболевших исчисляется десятками человек. В стране отменены массовые мероприятия, а возвращающихся из-за границы граждан отправляют на двухнедельный домашний карантин.