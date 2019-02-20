В магазине Петрозаводска покупатели расплатились странной купюрой

Причиной вызова вневедомственной охраны стали сомнения работников магазина в подлинности полученной банкноты, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Купюра номиналом 1 тысяча рублей 1997 года выглядела подозрительной из-за размытых водяных знаков и отошедшей металлизированной защитной нити. Кассир не сразу поднял тревогу, ночные покупатели успели выйти и уехать на автомобиле.

Группа задержания выяснила приметы граждан и передала их в дежурную часть полиции.

Что касается тысячных банкнот 1997 года – они довольно редки, а из-за несовершенства защищенности часто становятся объектом подделки. Некоторые из подлинных таких банкнот в мире нумизматов могут стоить до 20 тысяч рублей.

Изъятая купюра направлена в Экспертно-криминалистический центр МВД по Карелии.