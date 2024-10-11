В магазине Петрозаводска в коробке с чипсами нашли котят

Животные сами выбрались наружу через некоторое время.

В один из магазинов Петрозаводска в коробке с чипсами обнаружились котята — они сами вылезли наружу. Об этом сообщает паблик «КАРЕЛФОРНИЯ NEWS | Петрозаводск и Карелия».

«В Петрозаводск с РЦ в упаковке с чипсами приехали сразу три котёнка. Спустя час они сами выбрались наружу. Каждому пушистику быстро нашли новый дом», — написали в паблике.

Ранее в одном из магазинов Петрозаводска на полке с виноградом обнаружили зубной протез.