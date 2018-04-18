В МЧС Карелии объяснили, какие претензии есть у ведомства к ЦСК

В управлении МЧС по Карелии не исключают, что несколько торговых и спортивных центров в Петрозаводске могут быть закрыты по решению судов из-за нарушений требований пожарной безопасности.

Несколько объектов в Петрозаводске могут оказаться под угрозой закрытия: это строительные гипермаркеты и батутные центры.

Как отметил глава ГУМЧС по Карелии Сергей Шугаев, к двум строительным гипермаркетам ЦСК, расположенным на улицах "Правды" и Попова, имеются "серьезные нарекания".

"Особое беспокойство вызывает состояние пожарной безопасности в складской зоне ТЦ, где в случае возникновения пожара будет реальная угроза жизни и здоровью работников. В меньшей степени создается угроза посетителям, но в большей степени создается угроза персоналу. По этим двум объектам будут приняты отдельные решения прокуратуры Петрозаводска", - пояснил он.

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