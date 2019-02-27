В МЧС Карелии предупредили об ухудшении погоды

На территории республики 28 февраля ожидается сильный ветер, сообщили в МЧС Карелии.

Утром и днем на территории республики прогнозируется усиление северо-восточного и северного ветра порывами до 15-18 м/с.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укрепленных конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.