В МЧС Карелии предупреждают о грозах и усилении ветра

В региональном Управлении МЧС рассказали о грозах и усилении ветра в понедельник, 1 июля.

По информации Карельского гидрометцентра, 1 июля на территории республики прогнозируется усиление южного и юго-восточного ветра при грозах порывами до 15-17 м/с.

По информации МЧС, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе, в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.