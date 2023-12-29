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В МЧС Карелии рассказали, как оказать первую помощь при переохлаждении

Новости. Общество
15:30, 08 Января 2024
фото: © bigpicture

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При длительном воздействии холода механизм терморегуляции может дать сбой.

В паблике МЧС Карелии рассказали, как помочь человеку, пострадавшему от переохлаждения.

Благодаря механизму терморегуляции, человеческое тело поддерживает свою температуру на постоянном уровне, однако при длительном воздействии холода данный биологический механизм может дать сбой.

Как сообщили в источнике, общему переохлаждению организма больше всего подвержены:

• маленькие дети;
• люди пожилого возраста;
• физически истощенные граждане;
• обездвиженные люди
• люди, которые долго находятся без сознания.

Первые признаки переохлаждения:

 желание спать;
 заторможенные речь и реакция на вопросы;
 нарушение координации движения;
 дрожь в теле.

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