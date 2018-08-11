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Новости. Происшествия
16:55, 11 Августа 2018
фото: Вячеслав Крюковцов

В МЧС объяснили, почему сторож Успенской церкви не сразу заметил пожар

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В Карелии спасатели пояснили обстоятельства возникновения пожара в храме и высказали версию, почему сторож не сразу заметил огонь.

По предварительным данным, очаг возгорания в церкви мог находиться снаружи, со стороны озера.

«Очаг возгорания церкви находился снаружи здания, с его северной стороны, со стороны озера, место не просматривается со стороны города. Поэтому сторож не сразу заметил пожар, а лишь когда огонь и дым добрались внутрь церкви»,— сообщил ТАСС представитель ГУ МЧС по Карелии.

Из-за сильного пламени пожарным не удалось сразу приблизиться к храму вплотную, а запаса воды в цистерне хватает на первые несколько минут. Поэтому пожарные подобрались к нему с другой стороны, сломав часть забора, информирует издание "Коммерсант".

Как пояснили в пресс-службе регионального МЧС "Столице на Онего", на данный момент преждевременно говорить о точном обнаружении очага возгорания. Сейчас продолжается работа по его установлению и официальной информации по обнаружению очага нет. Но есть вероятность, что в результате расследования подтвердится версия о начале возгорания храма именно со стороны озера.

Ранее в МЧС предположили, что причиной пожара в храме мог быть поджог.

По факту уничтожения Успенской церкви в Карелии возбуждено уголовное дело.

Пожар в храме произошел 10 августа. Успенская церковь уничтожена огнем.

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