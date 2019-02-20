В МЧС предупредили об ухудшении погоды

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На республику 21 февраля обрушится сильный ветер, ночью будет метель, сообщили в МЧС Карелии.
Ночью 21 февраля по центральным и южным районам, днем по южным районам республики местами прогнозируется усиление северного ветра порывами до 15-20 м/с.
Ночью местами по южным районам сильный снег, в отдельных районах метель.
Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе в результате падения деревьев.
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