В МЧС предупредили об ухудшении погоды

На республику 21 февраля обрушится сильный ветер, ночью будет метель, сообщили в МЧС Карелии.

Ночью 21 февраля по центральным и южным районам, днем по южным районам республики местами прогнозируется усиление северного ветра порывами до 15-20 м/с.

Ночью местами по южным районам сильный снег, в отдельных районах метель.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе в результате падения деревьев.