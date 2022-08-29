В МЧС предупредили жителей Карелии об опасном явлении 13 и 14 сентября

В большинстве районов Карелии две ближайших ночи температура воздуха уйдет в минус.

По сообщению регионального управления МЧС, ночью 13 и 14 сентября в 10 районах Карелии ожидаются заморозки. Температура в воздухе и на поверхности почвы может упасть до -1°С.

Под действие опасного явления могут попасть Петрозаводский городской округ, а также 10 районов — Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский и Суоярвский.

Ранее в Гидрометцентре Карелии рассказали, когда осенние дожди сменят непродолжительное «бабье лето».