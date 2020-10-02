В Медвежьегорске до полусмерти избили собаку, зоозащитники ищут свидетелей

Наряд полиции по заявлению жителей поселка Вичка привез на ветстанцию Медвежьегорска еле живую собаку с выбитым глазом, местные активисты разыскивают свидетелей жестокого обращения с животным.

"Собака в ужасном состоянии, пробита голова, избита вся так, что до нее нельзя дотронуться, выбит глаз, - сообщается в группе помощи бездомным животным Медвежьегорска. - При каждом прикосновении, бедняга, начинает скулить, и даже когда спит под действием снотворного он скулит, и дергается. Видно, в подсознании этого несчастного пса проносится весь ужас, который ему пришлось вынести. Даже мужчины, увидев пса в таком состоянии, не могли сдержать слов негодования. Что происходит с людьми? На что же способен человек? И за что вот так?".

Как сообщают зоозащитники, полицией Медвежьегорска будут проведены мероприятия по заявлению жителей поселка Вичка, где нашли избитую собаку.

"Просим людей, кто видел или слышал, стал свидетелем всего этого ужаса, не молчите, помогите полиции разобраться. Просто необходимо, чтобы эти нелюди, которые такое сотворили с животным, понесли наказание! Не может быть, чтобы никто не слышал, как выл от боли этот бедняга, когда его избивали и пинали!".

На данный момент пес находится на кураторстве местной организации помощи бездомным животным.

"Будем делать все возможное, чтобы пес остался в живых, но...все мы не боги!".