В Медвежьегорском районе Карелии будет реализовано 25 местных инициатив

Для реализации инициативных проектов жителей Медвежьегорского района выделено 45 млн рублей.

Как сообщил на своей странице спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, в Медвежьегорском районе будет реализовано 25 местных инициатив, на реализацию которых выделено 45 млн рублей.

«Благодаря участию в программе инициативного бюджетирования жители могут реализовать свои идеи на конкретной территории», — написал Элиссан Шандалович.

Программа поддержки местных инициатив включает в себя:

— ремонт кровли в Сосновской школе — ремонт здания спорткомплекса в Повенце

— ремонт автодороги по ул. Канифольная в Пиндушах

— реконструкция стадиона на ул. Кирова в Пиндушах

— реконструкция входной зоны отдела детской литературы в библиотеке Медвежьегорска

— устройство двух пожарных водоёмов взамен приходящих в негодность д. Чёлмужи

— обустройство общественных шахтных колодцев в д. Чёлмужи

— ремонт кабинетов в Шуньгской школе

— обустройство площадки для детского сада «Островок детства»

— благоустройство п.Верхнее Волозеро (ликвидация несанкционированного места складирования ТКО и устройство площадки для накопления отходов)

«Народный бюджет»

— реконструкция насосной станции в Паданском сельском поселении

— благоустройство Городского парка в Медвежьегорске

— ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина в Пиндушах

— ремонт дорог общего пользования местного значения в Повенце

— ремонт ДК в Челмужах и приобретение новой аппаратуры

— создание площадки с уличными тренажерами в Шуньгском поселении

Территориальное общественное самоуправления (ТОС)

— организация благоустройства в п. Больничный (установка скамеек и вазонов)

— доукомплектование детской площадки в п. Ламбас Ручей

— установка колодезной шахты в д. Загубье в районе жилых домов с № 1 по № 3А

— ремонт и переустройство помещений многоквартирного дома № 27 по ул. Пролетарская в Повенце

— ремонт питьевого колодца в п.Лобское

— электромонтажные работы в многоквартирном жилом доме № 22 по ул. Центральная в д. Шуньга

— доукомплектование спортивной площадки в д. Чёлмужи

— установка системы видеонаблюдения в доме № 24 по ул. Артемьева в Медвежьегорске

— обустройство спортивной площадки в д. Космозеро