В Медвежьегорском районе Карелии будет реализовано 25 местных инициатив

Для реализации инициативных проектов жителей Медвежьегорского района выделено 45 млн рублей.
Как сообщил на своей странице спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, в Медвежьегорском районе будет реализовано 25 местных инициатив, на реализацию которых выделено 45 млн рублей.
«Благодаря участию в программе инициативного бюджетирования жители могут реализовать свои идеи на конкретной территории», — написал Элиссан Шандалович.
Программа поддержки местных инициатив включает в себя:
— ремонт кровли в Сосновской школе — ремонт здания спорткомплекса в Повенце
— ремонт автодороги по ул. Канифольная в Пиндушах
— реконструкция стадиона на ул. Кирова в Пиндушах
— реконструкция входной зоны отдела детской литературы в библиотеке Медвежьегорска
— устройство двух пожарных водоёмов взамен приходящих в негодность д. Чёлмужи
— обустройство общественных шахтных колодцев в д. Чёлмужи
— ремонт кабинетов в Шуньгской школе
— обустройство площадки для детского сада «Островок детства»
— благоустройство п.Верхнее Волозеро (ликвидация несанкционированного места складирования ТКО и устройство площадки для накопления отходов)
«Народный бюджет»
— реконструкция насосной станции в Паданском сельском поселении
— благоустройство Городского парка в Медвежьегорске
— ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина в Пиндушах
— ремонт дорог общего пользования местного значения в Повенце
— ремонт ДК в Челмужах и приобретение новой аппаратуры
— создание площадки с уличными тренажерами в Шуньгском поселении
Территориальное общественное самоуправления (ТОС)
— организация благоустройства в п. Больничный (установка скамеек и вазонов)
— доукомплектование детской площадки в п. Ламбас Ручей
— установка колодезной шахты в д. Загубье в районе жилых домов с № 1 по № 3А
— ремонт и переустройство помещений многоквартирного дома № 27 по ул. Пролетарская в Повенце
— ремонт питьевого колодца в п.Лобское
— электромонтажные работы в многоквартирном жилом доме № 22 по ул. Центральная в д. Шуньга
— доукомплектование спортивной площадки в д. Чёлмужи
— установка системы видеонаблюдения в доме № 24 по ул. Артемьева в Медвежьегорске
— обустройство спортивной площадки в д. Космозеро
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