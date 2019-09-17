В Медвежьегорском районе энергетики заканчивают капитальный ремонт двух ЛЭП

В рамках подготовки к зиме 2019-2020 гг. АО "Прионежская сетевая компания" капитально отремонтирует две ЛЭП в Медвежьегорском районе и уже закончила модернизацию линии электропередачи в Муезерском районе. Работы проводятся подрядным способом.

На линии электропередачи напряжением 10 кВ, питающей электроэнергией деревни Челмужи, Возницы и Тихвин Бор заканчивается замена опор и монтаж нового провода протяженностью 7 км.

Также в Медвежьегорском районе, на ЛЭП напряжением 10 кВ "деревня Паданы – деревня Сельга" заканчивается капитальный ремонт участка протяженностью 15 км.

Работы были начаты во 2-м квартале нынешнего года.

Как сообщили в компании, закончен капитальный ремонт ЛЭП напряжением 0,4 кВ, питающей потребителей в поселке Ондозеро Муезерского района. Здесь в 3-м квартале 2019 года была произведена замена опор и провода на участке 2,3 км.

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.