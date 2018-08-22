В Мексике разрешили заниматься сексом в публичных местах

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Власти города Гвадалахара в Мексике приняли закон, разрешающий занятие сексом в публичных местах.
После вступления в силу этого закона полиция не сможет задерживать и штрафовать эксгибиционистов, а также людей, которые занимаются сексом на публике, автомобилях или других местах, где их могут увидеть посторонние, если такие действия не вызывают жалобы и претензии других жителей.
По заявлениям властей, полиция должна сосредоточиться на борьбе с преступностью, а не тревожить людей, у которых, возможно, нет денег на номер в гостинице, пишет РИА Новости.
Противники нового закона считают, что он упростит жизнь насильникам и педофилам, а сам секс в общественных местах они называют вопросом морали.
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