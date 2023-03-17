В мэрии карельской столицы обсудят деятельность Совета женщин Петрозаводска

На городской планерке выступит спикер Петросовета.

Как сообщили в администрации Петрозаводска. В понедельник, 20 марта, в мэрии пройдет очередная планерка.

На этот раз она будет посвящена деятельности Совета женщин Петрозаводска.

С докладом перед горожанами выступит руководитель общественной организации, председатель Петросовета Надежда Дрейзис.

Совещание начнется в 10.00, прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте и паблике мэрии города.