В мэрии карельской столицы обсудят деятельность Совета женщин Петрозаводска

На городской планерке выступит спикер Петросовета.
Как сообщили в администрации Петрозаводска. В понедельник, 20 марта, в мэрии пройдет очередная планерка.
На этот раз она будет посвящена деятельности Совета женщин Петрозаводска.
С докладом перед горожанами выступит руководитель общественной организации, председатель Петросовета Надежда Дрейзис.
Совещание начнется в 10.00, прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте и паблике мэрии города.
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