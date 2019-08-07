В мэрии назвали еще три дороги в Петрозаводске, которые отремонтируют на сэкономленные деньги

В рамках контракта, заключенного с ООО "ОнегоДорСтрой" на средства, сэкономленные при проведении торгов по первому контракту, намечен ремонт еще трех улиц, сообщили в администрации Петрозаводска.

В дождливую погоду подрядные организации выполняют разборку тротуаров и фрезерование старого асфальта на участках, где предусмотрена реконструкция полотна.

В столице Карелии продолжаются работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Подрядная организация ЗАО "АБЗ-Дорстрой" завершила основные мероприятия на улицах Шотмана (от площади Гагарина), Красноармейской, участке набережной Онежского озера и на площади Гагарина.

В заключительной стадии - обустройство покрытия на Лососинском шоссе, продолжается ремонт тротуаров на проспектах Карла Маркса и Ленина.

"В настоящее время подрядчик ведет фрезерование дорожного покрытия на проспекте Карла Маркса. Когда нет дождя, ведется асфальтирование Первомайского проспекта и Пушкинской улицы. Кроме того, в рамках контракта, заключенного с ООО "ОнегоДорСтрой" на средства, сэкономленные при проведении торгов по первому контракту, намечен ремонт еще трех улиц: Антикайнена (от проспекта Ленина до моста ну улице Мерецкова), участка Шуйского шоссе и улицы Университетской, на которой уже завершено фрезерование покрытия", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.