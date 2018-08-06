В мэрии объяснили появление на дорогах Петрозаводска закрытых черной пленкой знаков

В Петрозаводске можно заметить закрытые черной пленкой дорожные знаки. В мэрии объяснили, что это за знаки и почему их "спрятали".

Жители карельской столицы обратили внимание, что в разных районах Петрозаводска висят дорожные знаки, закрытые черной пленкой. "Столица на Онего" узнала в мэрии, что это за знаки и почему их закрыли.

"Это зимние знаки, предупреждающие о скользкости. По современным нормам их можно не снимать, а закрывать черным фоном. Чтобы не проводить двойную работу, их просто закрыли", - объяснили в городской администрации.