В мэрии Петрозаводска изменили сроки подачи заявок на благоустройство дворов

Прием документов на участие в «Комфортной городской среде» следующего года завершится 1 марта.

Изменились сроки подачи заявок на благоустройство дворов, сообщили в мэрии карельской столицы.



Прием документов на участие в «Комфортной городской среде» 2024 года завершится 1 марта.



Заявки, поданные в администрацию после этой даты, уйдут на 2025 год. Дизайн-проекты благоустройства дворов должны утвердить до 1 августа.



Дополнительная информация - здесь. Отметим, с 2017 года в рамках «Комфортной городской среды» в Петрозаводске обновили 298 придомовых территорий.



Минимальный перечень работ включает асфальтирование, установку новых скамеек, урн и оборудование освещения.