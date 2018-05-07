В мэрии Петрозаводска назвали дома, которые будут снесены до 2 июля

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В Петрозаводске состоялся аукцион на выполнение работ по сносу аварийных домов, в ближайшее время будут демонтированы шесть расселенных зданий.
Об этом сообщается на сайте мэрии.
"В срок до 2 июля предусмотрен снос домов по адресам: ул. Халтурина, 3А, пер. Чапаева, 6, ул. Луначарского, 34, ул. Ригачина, 38, ул. Чапаева, 2, ул. Локомотивная,19. На их демонтаж бюджетом предусмотрено 2,2 млн руб", - сказано в сообщении.
Предполагается, что до конца 2018 года в Петрозаводске снесут еще девять аварийных домов.
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